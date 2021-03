Controlli dei carabinieri tra Monza e Vedano, 10 pattuglie in strada e verifiche in 5 attività

Nove pattuglie e più di una ventina di carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alle verifiche nell'ambito delle normative anti-covid per il contenimento della pandemia. I militari dell'Arma della compagnia di Monza insieme al personale delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) del 3° Reggimento Lombardia a partire dal tardo pomeriggio di lunedì sono stati impegnati tra il capoluogo brianzolo e Vedano al Lambro: sulle strade cinque pattuglie fisse per i controlli nelle aree centrali e quattro equipaggi in movimento.

A Vedano al Lambro i militari erano presenti in via IV Novembre, nel centro cittadino e a Monza nelle aree centrali e nella zona degli Artigianelli. Una trentina le persone controllate. Per due di loro è scattata una sanzione perchè residenti fuori comune e senza un giustificato motivo per lo spostamento.

Nell'ambito del servizio sono stati controllati anche cinque esercizi commerciali senza che fosse riscontrata alcuna irregolarità nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione.

Sono stati otto i servizi di controllo pianificati e organizzati nel mese di marzo nel capoluogo brianzolo e nei comuni di competenza della compagnia dell'Arma di Monza: quasi cento i militari complessivamente impiegati per un totale di circa cinquanta equipaggi. Venti le sanzioni totale comminate in due settimane.