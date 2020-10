Mascherine, locali e movida: controlli dei carabinieri a Monza e in tutta la Brianza

Oltre seicento persone controllate, accertamenti per cinquantadue locali pubblici e quasi nessuna irregolarità con la maggior parte dei cittadini e dei gestori che hanno dimostrato senso di responsabilità e rispetto delle regole. Questi i numeri del servizio svolto nel corso del weekend dai carabinieri del comando provinciale di Monza Brianza su tutto il territorio brianzolo nell'ambito dei controlli anti-movida disposti dal Prefetto di Monza e della Brianza per il rispetto delle nuove normative anti-covid.

Oltre alla città di Monza - dove a pattugliare il centro e la periferia è stata una task force di forze dell'ordine con polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale - i controlli sono stati effettuati anche a Seregno, Meda, Desio, Arcore, Vimercate, Biassono, Brugherio, Verano Brianza e Lissone. In molti comuni brianzoli al fianco delle donne e degli uomini dell'Arma c'erano anche gli agenti dei comandi di polizia locale.

L'attività di controllo e di sensibilizzazione svolta dai militari ha portato a tre sanzioni, un ritiro patente e una segnalazione amministrativa per detenzione di stupefacente. A Desio un locale è stato multato per il mancato rispetto del divieto di vendita di alcolici da asporto dopo le 18 insieme a un circolo privato che alle due di notte non aveva ancora chiuso i battenti con i tesserati ancora intenti a giocare a poker, violando dunque le prescrizioni relative agli orari di chiusura delle attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'ambito dei controlli è scattata anche una segnalazione amministrativa per detenzione di stupefacente, con ritiro della patente, per un 21enne di Segrate sorpreso in auto con della droga. Ad Arcore invece è stato sanzionato un venditore ambulante che aveva posizionato la merce in un'area comunale non consentita. Un bilancio complessivamente positivo con i controlli che proseguiranno in tutto il territorio anche nei prossimi giorni, con il supporto del personale della polizia locale.