Movida, alcol e droga, maxi controllo in Brianza: minorenne sorpreso con l'hashish

Sei pattuglie, quindici operatori tra carabinieri e agenti della polizia locale e un "investigatore" speciale, a quattro zampe: il cane antidroga Kevin dell'unita Cinofili di Casatenovo. Nella notte tra venerdì e sabato a Seregno si è svolto un servizio di controllo coordinato che ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Seregno e gli agenti della Polizia Locale. L'attività è stata organizzata per presidiare le aree della città e la movida per prevenire i fenomeni di abuso di sostanze alcoliche, spaccio di sostanze stupefacenti e fenomeni di criminalità urbana con particolare attenzione ai giovanissimi.

Tra le aree controllate anche la stazione ferroviaria, Piazza Roma e Piazza Risorgimento. Nel mirino delle forze dell'ordine sono finiti anche alcuni locali di intrattenimento e somministrazione dove, grazie anche all’intervento dell’unità cinofila “Kevin”, sono stati individuati e sanzionati amministrativamente tre giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Tra questi anche un minorenne che, accompagnato nella caserma dei carabinieri per le contestazioni, è stato poi riaffidato ai genitori.

I numeri dei controlli

Nel corso dell’attività sono state controllate 117 persone, 22 veicoli e 5 esercizi commerciali. "Il servizio, in generale, si colloca in un rinnovato e quanto mai vivo spirito di collaborazione tra l’Arma dei carabinieri, la forza di polizia a cui è devoluto il presidio del territorio nella provincia, e l’amministrazione comunale di Seregno. Lo stesso integra il quotidiano impegno che vede costantemente impiegati su questo territorio - ognuno per le parti di competenza – i militari della stazione CC e gli agenti della PL" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza..