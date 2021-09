Maxi controllo sulle strade della Brianza, 62enne denunciato perché ubriaco al volante

Sono state 233 persone le persone fermate e controllate nell'ambito di un maxi servizio che dalle 18 di sabato 18 settembre alle 6 di domenica 19 ha visto impegnati i carabinieri della compagnia di Seregno. Controllati anche 113 veicoli e 4 locali pubblici.

L'attività ha interessato l’intera area di competenza per un totale di 16 comuni con particolare attenzione alle principali arterie di comunicazione e ai centri delle cittadine per la movida.

Al controllo hanno preso parte militari del Radiomobile, stazioni e personale “in borghese” della Sezione operativa insieme ai militari della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 3° Reggimento CC “Lombardia” per un totale di 19 pattuglie. Una sola denuncia, a Lentate sul Seveso, per guida in stato di ebbrezza.

Un uomo di 62 anni è stato fermato al volante della propria auto e di fronte ai carabinieri ha mostrato segni evidenti di alterazione da alcol ed stato sottoposto al test etilometrico con un tasso alcolemico di 1,5 gr./l. Per il 62enne è scattata una denuncia e poi il ritiro della patente di guida.