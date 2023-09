Il cane anti droga nel bar punta dritto verso di lui: arrestato l'uomo con la cocaina in tasca

Controlli nelle zone calde della movida da parte dei carabinieri di Vimercate nella notte tra venerdì 22 e sabato 23, concentrati soprattutto nell'area di Bellusco e dei comuni limitrofi. Per fronteggiare la così detta Malamovida sono stati controllate oltre 100 persone, numerose auto e anche locali anche con la collaborazione della polizia locale, dei vigili del fuoco di Monza.

In questo contesto i militari hanno notato un avventore sospetto all'interno di un bar di Cornate D'Adda. L'uomo è stato puntato senza alcuna esitazione da uno dei cani del nucleo cinofili dei carabinieri di Casatenovo (Lecco) e si è subito mostrato nervoso e agitato. È stato poi identificato: è un 28enne di nazionalità albanese, con precedenti. Una volta perquisito è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, A quel punto i militari hanno esteso le perquisizioni nella casa dell’uomo, e qui hanno trovato altri 8 grammi di marijuana: tutte le droghe sono state sequestrate.

Tratto in arresto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, è stato prima portato nelle camere di sicurezza della compagnia di Vimercate per poi essere accompagnato al Tribunale di Monza, dove a seguito di giudizio direttissimo, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.