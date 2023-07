Controlli dei carabinieri contro la malamovida in Brianza. Sabato sera i militari della compagnia di Vimercate, Desio e Monza, insieme al cane “Mitch” del nucleo cinofili di Casatenovo, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio concentrandosi soprattutto sui locali del centro storico verificando il rispetto degli orari di esercizio, il volume della musica, la vendita di alcolici ai minori e gli avventori. Durante gli accertamenti - fanno sapere dal comando provinciale di Monza e Brianza - non sono emerse irregolarità.

Il dispositivo dei carabinieri che ha visto impegnati in totale 12 donne e uomini dell'Arma ha effettuato anche diversi posti di controllo nelle vie adiacenti ai luoghi della movida, nel cosiddetto quadrilatero dell’area dell’ex bassetti, Piazza Linificio, Largo Europa, Via Milano, via Risorgimento.

Sono state controllate circa 70 persone, 20 veicoli e 3 esercizi commerciali. L'infallibile fiuto del cane-carabiniere Mitch ha permesso di scovare un pezzo di 4 grammi di hashish nella tasca dei pantaloni di un ragazzo 23enne che è stato così segnalato alla Prefettura come assuntore e due dosi sempre della medesima sostanza all’interno di una fioriera di un locale in piazza Unità d’Italia.

A un 27enne invece è stata ritirata la patente di guida che sarà sospesa da 6 a 12 mesi ed elevata una multa (1.086 euro) perchè sorpreso a guidare con un tasso alcolemico (0,65 circa gr/l) superiore al consentito.