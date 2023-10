Weekend di controlli in stazione a Carnate. Nella giornata di sabato, dal pomeriggio alla mezzanotte, sono stati una ventina i carabinieri - insieme a una pattuglia della polizia locale del comune brianzolo - impegnati in un servizio di controllo pianificato nello scalo ferroviario e nelle vie del quartiere.

Insieme alle donne e agli uomini dell'Arma della compagnia di Vimercate a Carnate erano presenti anche i colleghi del Nucleo Cinofili di Casatenovo con un cane antidroga che ha fiutato i passeggeri in transito tra i convogli per verificare l'eventuale presenza di sostanza stupefacente. Sono state circa 80 le persone controllate dai militari senza che fossero rilevate irregolarità. Le operazioni e le pattuglie presenti a Carnate e nelle strade del circondario non sono passate inosservate e diversi cittadini si sono fermati e hanno assistito alle operazioni, ringraziando i militari per la presenza sul territorio.

Sono stati fermati alcuni passeggeri in salita o in discesa dai treni e il monitoraggio è proseguito anche nelle vie del circondario con controlli stradali. La scorsa settimana a Carnate i carabinieri erano intervenuti in stazione dopo che una segnalazione aveva riferito una violenta lite in corso tra due persone, una delle quali intenta a impugnare una bottiglia di vetro come arma. Un episodio su cui i carabinieri della compagnia di Vimercate hanno subito avviato le indagini per verificare la dinamica dei fatti e identificare gli eventuali responsabili.