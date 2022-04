Caro carburante: sanzionati 11 benzinai "furbetti"

Ammontano ad oltre 13 mila euro le sanzioni comminate a 11 distributori del territorio provinciale dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, del Gruppo di Monza e della Compagnia di Seveso, dopo le violazioni già constatate nel mese di febbraio scorso. Non si fermano i controlli sul "caro carburante" da parte delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Monza: l’attività si è concentrata in particolare sui controlli di alcuni distributori per verificare la recente impennata dei prezzi praticati dalle stazioni di servizio e del più generalizzato “caro energia” subito dai consumatori.

Nuovi controlli: 11 impianti irregolari

Nel corso dei controlli i finanzieri hanno individuato 11 nuovi impianti irregolari. Sono 4 i gestori di stazioni di servizio sanzionati per “pubblicità ed esposizione prezzi”: si tratta di violazioni sulla corrispondenza dei cartelloni alle prescrizioni del Codice della Strada, omessa indicazione del prezzo in modalità “servito” e la mancata esposizione, in modo visibile dalla strada, dei prezzi praticati al consumo. A queste violazioni si aggiungono anche altre 7 sanzioni per “comunicazioni obbligatorie al Mi.S.E.” e la conseguente mancata comunicazione dei prezzi praticati per ogni tipo di carburante messo in vendita.

Cisterna irregolare con gasolio per riscaldamento

Dopo i sequestri degli undici distributori di carburante e delle 40 tonnellate di combustibili eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza negli ultimi mesi, i militari del Gruppo di Monza hanno intercettato un camionista alla guida di un’autocisterna per trasporto carburanti di proprietà di un imprenditore brianzolo. Nel corso dei controlli al mezzo pesante gli uomini delle Fiamme Gialle hanno rilevato il trasposto di oltre 600 litri di prodotto energetico senza la documentazione. A seguito degli approfondimenti, constatato l’illecito trasporto di carburante classificato come “gasolio per riscaldamento”, i Finanzieri monzesi hanno proceduto al sequestro del combustibile e dell’autocisterna, con deferimento del camionista e dell’imprenditore alla Procura della Repubblica di Monza per le irregolarità nella circolazione e mancato pagamento dell’accisa sul carburante trasportato.