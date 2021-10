Smartphone alla guida, controlli della polizia stradale in Brianza

Controlli della polizia stradale lungo l'autostrada A4.

Nella giornata di giovedì 28 ottobre il personale della Sezione Stradale della Questura di Monza e Brianza sarà impegnato in una attività di verifica dello stato di efficienza dei veicoli commerciali adibiti al trasporto di persone e cose e nel contrasto all'uso del cellulare al volante.

I controlli interesseranno l'autostrada A4, nel tratto brianzolo, tra Monza e Bergamo e l'attività, specificano da via Montevecchia "rappresenta un aspetto fondamentale nell’attività di controllo della Polizia di Stato per garantire la sicurezza della circolazione stradale".

L'attività sarà svolta in collaborazione con il personale del locale Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, in servizio con il Centro mobile di revisione presso l'area di servizio Brianza in direzione Milano, all'altezza di Cavenago.

"Considerato che l’uso dello smartphone è la causa principale della distrazione alla guida e quindi dell’incidentalità stradale" - spiegano dalla Questura - sempre per la giornata di giovedì è in programma un servizio dedicato per la prevenzione e il contrastio dell'uso del cellulare al volante. A coordinare le attività sarà presente anche il comandante della polizia stradale di Monza, il vicequestore aggiunto, Mauro Livolsi.