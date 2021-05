Controlli nel centro storico di Monza: 45 sanzioni e 2 locali chiusi per cinque giorni

Maxi controlli in centro a Monza per garantire il rispetto delle prescrizioni anti contagio: 45 le infrazioni notificate, tre i locali sanzionati di cui a due si è aggiunta anche la chiusura per cinque giorni in seguito agli assembramenti fuori dai locali.

Questo il bilancio dell’operazione di controllo del territorio che si è svolta nella serata di venerdì 21 maggio.

Controlli predisposti dalla Prefettura di Monza ed eseguiti dalla Questura che hanno visto il coinvolgimento di uomini e mezzi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia locale di Monza.

I controlli hanno riguardato prevalentemente le vie del centro storico dove, soprattutto nel fine settimana, vista anche la presenza di numerosi locali, si affollano le persone. Numerose le segnalazione dei residenti che lamentavano assembramenti fuori dai locali e non rispetto delle prescrizioni anti contagio.

Polizia di Stato e la Polizia locale hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti dei titolari di tre esercizi pubblici, a due, ubicati in piazza Garibaldi, è stata applicata anche la sanzione accessoria della sospensione temporanea per 5 giorni del locale, per gli assembramenti fuori dai locali.

I controlli proseguiranno anche nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio.