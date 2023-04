Adulti sui giochi dei bimbi nel parchetto e schiamazzi, controlli della polizia in città

Controlli al mercato e non solo. Negli ultimi giorni la polizia locale di Seregno è stata impegnata in una serie di attività di monitoraggio e controllo anche in seguito alle segnalazioni di schiamazzi e per la presenza di adulti nel galeone, il nuovo gioco installato al parco della Porada.

Sono stati una trentina i veicoli controllati e quaranta le persone identificate per un totale di 1500 identificazioni nel corso del controllo del territorio nell'anno 2023. "Gli accessi alla città sono stati monitorati con i sistemi di lettura targhe: i veicoli in transito erano regolari" spiegano dal comando della polizia locale di Seregno, guidato dal comandante Giovanni Dongiovanni. "Il sistema in uso al Corpo di Polizia Locale ha registrato il passaggio di oltre 12 000 000 di veicoli in questi primi 4 mesi dell'anno. Nell'ultima giornata il sistema ha registrato 130.000 accessi".

I controlli al mercato

Sabato mattina il nucleo di sicurezza urbana si è dedicato ai controlli nell'area del mercato dove è stata rilevata la presenza di questuanti intenti a molestare con la richiesta di elemosina le persone che parcheggiavano nel tratto. In totale erano tre le persone che si dedicavano a questa attività, tra cui un 17enne. Sono stati dientificati e stati sanzionati amministrativamente con il nuovo regolamento di polizia urbana. Per uno di loro è scattato l'ordine di allontanamento. "Nella giornata, è stato sanzionato un esercizio commerciale che somministrata bevande alcoliche in modo irregolare" aggiungono dal comando di polizia locale di Seregno.