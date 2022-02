Vedono la polizia e scappano, fermato pusher: i controlli ai Boschetti Reali

Uno scambio di droga sventato e una denuncia. Sabato in mattinata gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza tattica della polizia locale hanno notato due uomini con fare sospetto nell'area dei Boschetti Reali, durante un servizio di controllo.

Alla vista del personale in divisa i due hanno tentato di allontanarsi ma sono stati intercettati e controllati. Uno dei due, un cinquantenne monzese, ha raccontato agli agenti che l'altro uomo, cittadino marocchino di 40 anni, senza fissa dimora, con precedenti specifici di polizia, gli aveva proposto di acquistare della droga. Il 40enne è stato così accompagnato in ufficio e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici presso il comando dei carabinieri di via Volturno.

E per il 40enne è scattata una denuncia. "L'area dei Boschetti Reali rimane costantemente controllata e presidiata da questa polizia locale" precisano dal comando di polizia locale di Monza.