Coltelli al bar, guida da ubriachi e piccoli sequestri di droga: i controlli del fine settimana a Nova Milanese

Servizio di controllo straordinario dei carabinieri di Desio questo fine settimana nel territorio di Nova Milanese. Numerosi i posti di controllo sulle arterie di accesso alla città e nel centro storico, con particolare attenzione alle piazze più frequentate dai residenti. La prevenzione dei furti e in materia di spaccio e utilizzo di sostanze stupefazenti gli obiettivi principali.

Questo quanto accaduto. È stato denunciato all’autorità giudiziaria un pregiudicato 35enne, residente in provincia, per guida in stato d’ebbrezza alcolica, sorpreso con un valore di 1,5 di tasso alcolemico, alla guida della propria auto, una Skoda.

Un 57 è stato invece denunciato per minaccia, porto di armi ed oggetti atti ad offendere poiché all’interno di un bar di Desio aveva minacciato con un coltello multiuso un avventore per futili motivi.

L’attività svolta da 12 carabinieri in uniforme e una task force in abiti civili, si è conclusa con il controllo di 2 esercizi pubblici, 72 persone, 24 veicoli, 7 contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza e il sequestro di modiche quantità di sostanza stupefacente (ocaina, hashish e marijuana). Inoltre 4 uomini sono stati segnalatati all'autorità amministrativa come assuntori di sostanze stupefacenti.