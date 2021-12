Super green pass e super controlli in arrivo a Monza e Brianza: il piano della prefettura

La prefettura dispone un piano provinciale di controlli sulle certificazioni verde in provincia di Monza e Brianza. Tra il prossimo 6 dicembre e il 15 gennaio 2022, anche nei territori in zona bianca si applicherà la nuova disciplina delle certificazioni verdi, al fine di contenere la crescita dei contagi con particolare attenzione al periodo delle festività natalizie, caratterizzato da un aumento delle occasioni di affollamento, in particolare nei centri cittadini. E a Monza e Brianza saranno rafforzati anche i controlli con le eventuali sanzioni per i trasgressori.

Cosa cambia con il super green pass

Le principali novità introdotte dalla nuova disciplina sono la previsione del certificato verde ‘rinforzato’ per l’accesso a determinati eventi ed esercizi pubblici (tra cui spettacoli, eventi sportivi, servizi di ristorazione al chiuso, discoteche, cerimonie pubbliche) nonché l’obbligo di esibizione della certificazione verde anche per l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

“Sebbene ad oggi non si siano registrate particolari problematiche per il sistema sanitario di questo ambito provinciale – ad oggi classificato come zona bianca – in prospettiva non si può escludere che l’incremento dei contagi registrato nelle ultime settimane sull’intero territorio nazionale possa in futuro contribuire a determinare una nuova valutazione dell’indice di rischio, a cui conseguirebbe un inasprimento delle misure di contenimento e contrasto del contagio ad oggi in vigore” spiegano dalla prefettura.

Il Prefetto Patrizia Palmisani ha adottato il piano per l’effettuazione dei controlli sul rispetto della normativa in materia di certificazioni verdi nella Provincia di Monza e della Brianza, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 decreto-legge 172/2021. Saranno coinvolte le Forze di polizia, le Polizie locali e il personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e dell’ATS Brianza. I controlli saranno rivolti a tutti gli ambiti in cui è prescritto il possesso della certificazione verde, ad esempio ai luoghi di lavoro, al trasporto pubblico locale e ai servizi di ristorazione.

Movida, locali e trasporti

Particolare attenzione sarà riservata alle verifiche nel corso dello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo del territorio e parallelamente saranno pianificati ed eseguiti servizi di controllo straordinari, privilegiando il modello dei servizi appiedati, presso gli snodi principali del trasporto pubblico locale e nelle zone della cd. ‘movida’, prioritariamente nelle giornate e nei momenti di maggiore presenza di utenti. Tali operazioni consentiranno agli organi accertatori di vigilare anche sul pericolo di assembramenti nelle aree in cui notoriamente tale eventualità è più concreta, nonché sul rispetto dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto nei casi in cui non possa essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale. Al riguardo, negli scorsi giorni il Prefetto Palmisani ha invitato i Sindaci, in qualità di Autorità Sanitarie Locali, a valutare se in determinate zone del territorio ricorrano condizioni di affollamento tali da rendere opportuna l’introduzione – attraverso l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti – dell’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto.

“Nella costruzione del sistema di controlli” ha osservato il Prefetto “è stato adottato un modello diffuso e partecipato, nell’ambito del quale è stato riconosciuto un ruolo centrale ai datori di lavoro, ai titolari degli esercizi e agli organizzatori degli eventi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso della certificazione verde.Istituzioni, Forze di polizia, Polizie locali, datori di lavoro ed esercenti sono dunque chiamati a fare la propria parte lavorando in stretto raccordo, con l’obiettivo di scongiurare un nuovo peggioramento della situazione epidemiologica e dunque l’inasprimento delle misure di contenimento”.