Super green pass, controlli in 5 locali e al mercato a Brugherio: 8 multe

Cinque locali controllati insieme ai banchi del mercato e otto sanzioni. Due giorni di controlli per la polizia locale a Brugherio tra giovedì sera e venerdì mattina. Gli agenti del comando di via Quarto sono stati impegnati in una attività di verifica del rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da covid-19 presso gli esercizi pubblici della città e nelle aree mercatali.

Verifiche nei locali

Sabato sera sono stati visitati cinque locali situati in varie zone della città con un totale di 55 persone sottoposte a controllo. Nel corso dell'attività due dipendenti sono stati sorpresi senza mascherina al lavoro e sono stati per questo sanzionati mentre una contestazione per omesso controllo è arrivata anche per due titolari. Le multe variano da 400 a 600 euro.

I controlli fanno seguito a una prima attività di verifica organizzata in città nei locali nello scorso fine settimana durante la quale non erano emerse irregolarità.

I controlli al mercato

I controlli poi sono proseguiti nella mattinata di venerdì 10 dicembre a San Damiano, in zona mercato. Sono state sottoposte a verifica 14 attività ambulanti e 28 operatori: tre sono stati i titolari sanzionati perchè non in possesso del green pass.