Seduto al tavolino del bar senza green pass, multa per cliente e locale

Era seduto al tavolino a consumare senza però avere il green pass. E per il cliente (e poi anche per il titolare del locale) a Brugherio è scattata una multa. Non si fermano infatti i controlli anti-covid della polizia locale. Nel pomeriggio di venerdì 7 gennaio il personale ha effettuato un servizio di verifica all'interno di una attività del comune brianzolo e ha sorpreso un uomo seduto a un tavolino intento a cosumare una bevanda senza però essere in possesso della certificazione verde. Doppia multa da seicento euro per avventore e titolare.

Barista al banco senza green pass

Quest'ultimo non è stato l'unico controllo che ha visto impegnati, a Brugherio, gli agenti della polizia locale. Nei giorni scorsi il personale del comando di via Quarto ha sorpreso un lavoratore all'interno di un bar senza certificazione verde. Ed è scattata la multa per il lavoratore e per il suo titolare. Mercoledì 5 gennaio, proprio durante uno dei consueti controlli, i vigili hanno "pizzicato" un barista sprovvisto del passaporto verde. A quel punto è scattata la doppia sanzione: il barista e il suo datore di lavoro dovranno sborsare ciascuno 600 euro. A essere sanzionato qualche giorno prima era stato un altro lavoratore privo di green pass. Si trattava di un addetto alla manutenzione delle slot machine.