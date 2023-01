Il maxi controllo della polizia in centro Monza (e non solo)

Sicurezza e prevenzione. Nella serata di venerdì 27 gennaio sulle strade di Monza la questura ha disposto alcuni posti di controllo per contrastare la guida in stato di ebbrezza. Il personale della questura di Monza e della Brianza è stato impegnato insieme a un equipaggio della polizia stradale tra Largo Mazzini e piazzale Virgilio. Sono stati 17 i veicoli fermati e i conducenti sono stati sottoposti anche a controllo alcoltest proprio sulle direttici prossime ai locali frequentati nel fine settimana. "Tutti i test effettuati sono risultati nei parametri previsti dalla norma" spiegano dalla questura.

In totale sono state 25 persone identificate: hanno tra i 20 e i 30 anni. Nell'ambito dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative per mancanza di assicurazione di responsabilità civile con relativo sequestro amministrativo dell’autovettura e per mancata revisione del veicolo.

Gli altri controlli tra Monza e Lissone

Ma quello di venerdì non è stato l'unico controllo effettuato nei giorni scorsi. I poliziotti sono stati impegnati nella giornata di mercoledì 25 gennaio ai Boschetti Reali a Monza. Sono state controllate 70 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, 27 auto e una attività commerciale. In corso Milano, un conducente è stato sanzionato in quanto sprovvisto di revisione del veicolo in corso di validità.

Altri controlli il 26 gennaio sono stati svolti a Lissone insieme al Reparto Prevenzione Crimine e la Polizia Locale di Lissone; i controlli si sono svolti in via Martiri della Libertà, via Panzini, via Catalani, viale della Repubblica, via Monza. Anche qui sono state altre 76 le persone fermate e controllate di cui 9 con precedenti di polizia, e 71 autoveicoli, due dei quali sanzionati uno per revisione scaduta ed un altro in quanto aveva sollevato la targa rendendola illeggibile. "Analoghi servizi continueranno nelle prossime settimane" annunciano dalla questura.