Maxi controlli fuori dalle scuole: "Genitori se vedete situazioni sospette chiamate il 112"

"Genitori se vedete situazioni sospette chiamate il 112". Non vuole lasciare nulla al caso il sindaco di Lissone Laura Borella in merito a quanto avvenuto nella giornata di giovedì 15 febbraio nella scuola San Mauro di via Fermi. Dove uno sconosciuto, in evidente stato di alterazione, si sarebbe avvicinato a un bambino con il verosimile intento di portarlo via con sé.

Con un messaggio postato sulla sua pagina Facebook il primo cittadino ha infatti informato i lissonesi dell'episodio, rassicurandoli sull'impegno messo in campo dall'amministrazione comunale per garantire il non ripetersi di episodi simili: "Gentili cittadini, mi rivolgo a voi per informarvi sulla vicenda preoccupante che ha coinvolto uno sconosciuto con problemi psichiatrici, già noto alle autorità sanitarie, che si è avvicinato a un bambino fuori da una scuola nei giorni scorsi. Desidero assicurarvi che, per quanto di nostra diretta competenza, stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, soprattutto dei nostri bambini"

Per garantire maggiore sicurezza il sindaco Borella ha poi chiarito che fuori dalle scuole saranno implementati i controlli:

"Abbiamo richiesto alla polizia locale di prestare la massima attenzione alle scuole durante gli orari di ingresso e uscita. Inoltre, abbiamo interessato della problematica sia i carabinieri che la questura, affinché siano prestate la massima attenzione e le necessarie misure di sicurezza". Ringraziando gli agenti della polizia locale per essere riusciti prontamente a individuare l'uomo fuori dalla scuola, il sindaco si è infine appellato direttamente ai lissonesi, e in particolare alle famiglie dei bimbi, invitandoli a collaborare per la la sicurezza comune: "Invito tutti a collaborare con le forze dell'ordine segnalando eventuali situazioni sospette. La vostra partecipazione è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti".

A dare notizia pubblica dell'episodio durante l'ultimo consiglio comunale del 20 febbraio era stato il consigliere di opposizione Marino Nava (Listone Lista Civica) Marino Nava, avvisato di quanto accaduto da alcuni genitori attraverso un messaggio su Whathsapp. Ai quali era stata anche inviata una circolare dal dirigente scolastico della scuola nella quale si parlava di "tentativo di sottrazione di un minore da parte di persona sconosciuta in stato di alterazione psicofisica" e nella quale si chiedeva ai genitori "di prestare attenzione, essere puntuali e rispettare i turni di uscita dalle classi per garantire la visibilità ai docenti ed evitare assembramenti"