Alcol e movida, controlli in sei locali: due bar multati a Monza

Controlli e multe. Occhi puntati sulla movida a Monza dove nel fine settimana anche gli agenti della questura sono stati impegnati in una attività di presidio delle aree del centro e di ispezione nei locali.

Le attività sono state effettuate in collaborazione con la polizia locale e pianificate nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio: hanno coinvolto le aree di piazza San Paolo, piazza Carrobiolo, piazza Garibaldi, piazza Roma, Largo Mazzini, via Bergamo, la Passerella dei Mercati e vicolo Molini. Sono state controllate 20 persone, di cui 2 con precedenti di polizia: sono soprattutto giovani, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Nel corso delle ispezioni sono stati sottoposti a verifica amministrativa 6 locali. E per due bar è scattata una multa.

"Ai titolari di 2 locali, ubicati in vicolo Molini e in via Bergamo, sono state elevate due sanzioni pecuniarie, una di importo pari a 308,00 euro per aver violato la Legge Regionale sul commercio degli alcolici, ed un’altra pari a 500,00 euro, per aver violato il regolamento di polizia urbana inerente il consumo di bevande alcooliche" spiegano dalla questura. Durante i controlli sono stati sanzionati anche due clienti intenti a consumare bevande alcoliche in luogo pubblico per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana. Per loro la multa è stata di 200 euro a testa.

20 furti e droga: arrestato un 23enne

Nella serata di ieri, durante un controllo, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante della Questura di Monza e della Brianza ha fatto scattare le manette per un 23enne di origine marocchina, senza fissa dimora e senza documenti. Il giovane è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per un totale di mesi 6 di reclusione, per essere stato condannato con sentenza definitiva per furto presso un esercizio commerciale del centro di Milano. Sul "curriculum" criminale del 23enne figurano anche una ventina di furti commessi tra la provincia di Milano, Savona, Vicenza, oltre a reati per spaccio di droga e reati contro la persona, come rissa, minacce e violenza contro le persone, per i quali ha anche già scontato altri periodi di detenzione.

"Latin King" e pedopornografia: 6 espulsioni

Il questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha dato esecuzione anche a sei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri irregolari. Tra questi un giovane alegrino di 24 anni destinatario di numerose sentenze di condanna per furti a bordo treno e rapina e un sudamericano appartenente alla gang “Latin King Chicago” destinatario di una grave sentenza di condanna alla reclusione di anni 8 per violenza sessuale, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, prostituzione minorile e sostituzione minorile.