Controlli in 5 locali in Brianza, carenze igieniche e un lavoratore in nero: chiuso un bar

Cinque locali controllati in una sola serata e un bar multato per carenze igieniche e per aver impiegato un lavoratore in nero con conseguente chiusura temporanea. E' successo tra Desio e Muggiò dove i carabinieri della compagnia di Desio nella serata di venerdì hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in collaborazione con i colleghi del Nas, il Nucleo Antisofisticazioni Sanitarie dell’Arma.

E le attività controllate dai militari - tra bar e ristoranti - sono state cinque. Per un locale, situato Muggiò, è scattata una sanzione di mille euro ed è stata disposta la chiusura temporanea. Qui infatti sono state riscontrate irregolarità sulle normative igieniche ed è stata rilevata la presenza di un lavoratore non assunto impiegato nella somministrazione di bevande. Il titolare del locale è stato sanzionato con una multa da mille euro con obbligo di ripristinare le normali condizioni igieniche e procedere alla regolare assunzione del dipendente, prima di riaprire l’attività.

Alcol e droga al volante

Durante l'attività di controllo i carabinieri hanno effettuato anche accertamenti per verificare l'eventuale presenza di conducenti al volante dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti con posti di blocco lungo le principali arterie stradali. Sono state fermate e controllate 28 autovetture e 71 persone. Tre persone , tra cui due minorenni, sono stati trovati in possesso di droga per uso personale. Per loro è scattata la segnalazione alla prefettura, per l’avvio di un percorso di monitoraggio.