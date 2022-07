Vodka a una ragazzina, controlli in 7 locali in Brianza: due multe

Sono state 228 le persone fermate e controllate la scorsa notte a Seregno dai carabinieri, impegnati con il supporto dell'elicottero Fiamma, in una attività di controllo del territorio contro la malamovida disposto in seguito alle direttive operative del comando provinciale di Monza Brianza assunte dopo il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una trentina i militari dell'Arma impegnati a pattugliare strade e locali (sette gli esercizi commerciali visitati) della città brianzola.

Occhi puntati sulla stazione ferroviaria e il centro cittadino con le centralissime Piazza Roma, Piazza Italia, Piazza Segni e Piazza Concordia, senza tralasciare i parchi cittadini. Durante uno dei posti di controllo un 34enne tunisino è stato fermato a bordo della sua Volkswagen Golf e sanzionato per patente scaduta di validità e mai convertita in un analogo titolo di un Paese UE.

I controlli nei locali

Con il calare del buio i controlli si sono concentrati sul centro città e in sette attività. Tra i locali visitati dai carabinieri anche due noti bar del centro dove il personale è stato sorpreso a somministrare alcol a minori. Per i due locali è scattata una multa. Nel primo bar, lo stesso dove lo scorso inverno era stata scoperta una discoteca clandestina nello scantinato e già sanzionato penalmente per somministrazione di alcol a minori, i carabinieri hanno trovato il titolare mentre consegnava un “chupito” di vodka a una minorenne e un altro era in preparazione, "verosimilmente per esser consegnato a un’altra coetanea" spiegano dal comando provinciale dell'Arma. L'uomo avrebbe provato a giustificarsi sostenendo che a pagare fosse stato un maggiorenne.

Nel secondo bar invece, anche questo non nuovo alla somministrazione di alcolici ad adolescenti, i carabinieri hanno trovato un tavolo dove erano sedute due ragazze minorenni alle quali era stata somministrata della birra. Durante gli accertamenti, è emerso che i camerieri avevano anche verificato l’età delle due giovani ma le avevano tranquillizzate asserendo erroneamente che l’età minima per poter acquistare dell’alcol fosse 16 anni. Per entrambe le attività è scattata una multa.