Il 17enne che gira in città con un coltello e una ragazzina con la droga: controlli della polizia

Un ragazzo di 17 anni sorpreso a girare in strada con un coltello a serramanico al seguito e una minorenne - anche lei 17enne - trovata in possesso di droga. Nella serata di martedì i controlli della questura si sono concentrati nel territorio di Seveso, in Brianza. Tra la stazione, i giardinetti e le aree "sensibili" del comune sono stati impegnati gli agenti della questura di Monza e della Brianza insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della polizia locale di Seveso.

Due minorenni nei guai

Nel corso delle attività sono state identificate oltre cinquanta persone e sono state sottoposte a verifica due attività. Tra i cittadini controllati anche i due minorenni finiti nei guai: si tratta di una ragazza di 17 anni che è stata trovata in possesso di un po' d'hashish per uso personale a cui è stato contestato l’illecito amministrativo preisto dall’art. 75 D.P.R. n. 309/90. La giovane, priva di documenti, è stata poi accompagnata in questura e affidata ai genitori.

Inoltre, nell’ambito dei controlli svolti presso i giardini pubblici di via Salvo D’Acquisto, luogo segnalato dalla cittadinanza come luogo di aggregazione di gruppi giovanili dediti al consumo di sostanze stupefacenti, un ragazzo italiano, di 17 anni, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e denunciato. Il minore è stato poi affidato alla madre, giunta sul posto.