Il fiuto del cane antidroga finanziere nella movida monzese

Il fiuto del cane-finanziere e controlli in centro e nei luoghi della movida tra Monza e Lissone. Sono state 115 le persone fermate e controllate nel corso degli ultimi weekend dai militari della guardia di finanza impegnati in una attività ispettiva nell’ambito del dispositivo straordinario istituito dalla prefettura per il presidio della movida. E nei guai sono finiti alcuni ragazzi sorpresi con la droga. Nelle ultime due settimane tra corso Milano, la stazione ferroviaria, piazza Garibaldi, via Bergamo, N.E.I. e il quartiere Cantalupo i finanzieri del Gruppo di Monza hanno effettuato controlli con il supporto di unità cinofile del Gruppo di Malpensa e del Gruppo Pronto Impiego di Milano.

In quattro casi le ispezioni antidroga hanno consentito di trovare dell’hashish. Sono scattate le segnalazioni alla prefettura e in un caso si è proceduto anche con il ritiro della patente di guida. Inoltre circa 4 grammi di hashish sono stati scovati grazie al fiuto del cane antidroga sotto una delle panchine presenti nei giardini della stazione e sottoposti a sequestro penale.

“L’azione di servizio delle Fiamme Gialle rientra in un più ampio piano di contrasto agli illeciti economico-finanziari programmato dal Comando Provinciale di Monza, ad ulteriore testimonianza del costante presidio assicurato dal Corpo, sotto l’egida della Prefettura di Monza e della Brianza, anche ai fini del massimo impegno profuso nel concorso con le altre Forze di Polizia al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e nelle attività di prevenzione connesse alla recrudescenza dei traffici illeciti e della diffusione delle sostanze stupefacenti” spiegano dal comando provinciale delle Fiamme Gialle di Monza.