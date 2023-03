Stop alla malamovida: maxi controlli nei locali di Monza

Maxi controlli della polizia di Stato nei locali della movida monzese. Venerdì 10 marzo il questore Marco Odorisio ha predisposto un preciso servizio di controllo nei luoghi della movida cittadina. In quelle piazze e in quelle vie da dove ogni fine settimana arrivano le segnalazioni di schiamazzi, atti di vandalismo e persone ubriache.

L’altra sera gli agenti della questura di Monza - in collaborazione con gli equipaggi della polizia locale - hanno controllato 6 locali in viale Sicilia, corso Milano, piazza San Paolo, via Sempione, via Camperio, all’interno dei quali sono state identificate 25 persone, di cui 7 gravate da precedenti di polizia.

Durante i controlli è stato sanzionato il titolare di un locale per la violazione di una legge regionale che impone di garantire la costante “sorvegliabilità” degli esercizi pubblici. Il titolare è stato sanzionato perché lasciava aperta la porta dell’ingresso del locale consentendo ai clienti di accedere ad un cortile di pertinenza ad alcune abitazioni private attigue disturbando la quiete pubblica.