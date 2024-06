Malamovida, operazione sicurezza: scatta un piano di controlli in Brianza

Malamovida, contrasto al degrado e sicurezza. E più controlli. Questi i temi al centro della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, tenutasi giovedì mattina in prefettura, a Monza.

“Già nelle scorse settimane il Prefetto – in attuazione di una direttiva del Ministero dell’Interno – ha avviato un’interlocuzione con tutti i sindaci della provincia, con l’obiettivo di assicurare il miglior coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto di condotte illecite e di episodi di degrado, sia su pubblica via, sia in occasione di eventi di intrattenimento, anche attraverso la responsabilizzazione dei gestori dei locali pubblici e degli stessi fruitori dell’intrattenimento” precisano dalla sede di via Montevecchia.

Alla riunione di giovedì erano presenti i vertici provinciali delle forze di polizia, i referenti delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e i sindaci di Monza, Cesano Maderno, Desio, Lissone, Seregno e Vimercate, i comuni dell’ambito provinciale in cui il fenomeno della movida assume maggiore rilevanza. L’incontro è stata l’occasione per fornire direttive direttive alle forze di polizia “affinché nel corso dei prossimi mesi siano pianificati su tutto il territorio provinciale dedicati servizi straordinari, in particolare nelle aree che si caratterizzano per la capacità di attrarre avventori soprattutto nelle ore serali e notturne”.

Da promuoversi anche forme di coordinamento e di scambio informativo con le polizie locali per garantire una migliore dislocazione delle risorse a disposizione e la più ampia copertura del territorio, evitando sovrapposizioni e valorizzando le specifiche capacità operative di tutte le componenti del sistema della sicurezza.

Tra le iniziative suggerite anche l’obbligo di utilizzo di contenitori di materiale diverso dal vetro, il divieto di consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via, la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e di diffusione di musica, la pianificazione di servizi delle Polizie locali in orario serale. Nel corso dell’incontro è stato anche rinnovato il Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘malamovida’, uno strumento operativo che concorre allo sviluppo della strategia operativa avviata nel 2022 per la gestione dell’intrattenimento nel corso dei mesi estivi.

“Tutti insieme siamo chiamati a vigilare affinché la ‘movida’, da considerarsi importantissima occasione di crescita sociale ed economica per ogni territorio, si sviluppi all’interno di una cornice di legalità e di sicurezza” ha detto il prefetto Palmisani, mostrandosi soddisfatta per la condivisione di obiettivi con gli enti e le autorità coinvolte.