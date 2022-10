Maxi controlli nelle vie della movida: sanzionati due locali

Dodici veicoli controllati, quattro conducenti sottoposti all'alcoltest, un ritiro della patente e due locali multati con una sanzione amministrativa di 2 mila euro. Questi i risultati dei maxi controlli anti malamovida che hanno visto impegnati dalla serata di venerdì 21 ottobre i carabinieri di Vimercate.

Dalle 19 a tarda notte i militari del comando compagnia di Vimercate - insieme ai colleghi del Nas (Nucleo anti sofisticazioni e sanità di Milano) - hanno presidiato le vie della movida vimercatese con una serie di servizi straordinari nell’ambito del piano di coordinamento della prefettura e disposto dal comando provinciale carabinieri di Monza Brianza.



Sotto la lente d’ingrandimento dei militari le zone ‘calde’ della città: largo Europa, piazza Marconi e le vie limitrofe. Sono stati eseguiti vari posti di controllo della circolazione stradale, dove sono stati fermati dodici veicoli. Particolare attenzione è stata posta al pericoloso fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcol: quattro conducenti sono stati sottoposti al test etilometrico dal quale un ragazzo italiano di 28 anni è stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico pari a 1,53 gr/l. Per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell'auto ai fini della confisca.

Durante la serata i Nas hanno controllato anche diversi locali. In due, come riferiscono i carabinieri, sono state riscontrate anomalie. In un locale carenze igieniche (cibo ricongelato) omettendo le procedure previste dall’HACCP; nell'altro anche di preparazione del cibo. Per i titolari dei due locali sono scattate le sanzioni. A ciascuno una sanzione amministrativa di 2 mila euro.