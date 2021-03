Controlli anti-covid in centro Monza: quattro giovani multati

Agenti della polizia di Stato, carabinieri, militari della Guardia di Finanza e personale della polizia locale di Monza venerdì sera sono stati impegnati in un servizio di controllo coordinato predisposto dalla Prefettura nell'ambito delle verifiche per le misure di contenimento della pandemia. I controlli si sono concentrati nell'area di piazza Garibaldi, a ridosso del Ponte del Leoni, una delle aree sensibili per scongiurare la presenza di assembramenti.

Quattro le multe: sono stati sanzionati quattro ragazzi che dagli accertamenti sono risultati essere residenti fuori Monza. Per tutti è scattata una sanzione da 400 euro. Una quinta multa invece è stata comminata a un giovane sorpreso a urinare in una aiuola e multato ai sensi del regolamento decoro urbano. Anche in questo caso il conto è di qualche centinaio di euro.