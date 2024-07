Musica a tutto volume, schiamazzi e alcol ai minori: maxi controlli nei locali monzesi

Nel fine settimana a Monza sono stati intensificati i controlli della polizia locale per la tutela del riposo dei cittadini e dei consumatori.

L'ufficio di polizia annonaria e commerciale del comando di via Marsala ha infatti eseguito una serie di controlli mirati su pubblici esercizi ed esercizi commerciali. L'attività di controllo, in modo particolare, è scaturita anche in relazione alle segnalazioni dei cittadini residenti e si è concentrata su alcuni locali del centro storico per la violazione connessa alla propagazione della musica al di fuori dei locali. Tre sono state le violazioni accertate al regolamento di polizia urbana.

Sono stati inoltre effettuati controlli mirati al contrasto alla vendita e somministrazione di alcool ai minorenni che non hanno tuttavia dato luogo ad accertamenti di violazione. I titolari di due esercizi di somministrazione sono stati però multati per Scia annullata.

Infine, gli agenti si sono concentrati sul rispetto delle norme in materia di saldi e all'interno di un centro commerciale sono state comminate due sanzioni.