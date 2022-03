Scarsa pulizia e cibi mal conservati, 4mila euro per ristorante e locale in Brianza

Multa da oltre 4mila euro per un ristorante e un locale in Brianza. Le sanzioni sono scattate in seguito ad alcuni controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Desio e dai colleghi del Nas (Nucleo Antisofisticazioni Sanitarie dell’Arma). I militari sono stati impegnati nella scorsa serata tra Desio e Muggiò dove sono stati controllati alcuni locali pubblici.

I controlli e le multe

Una decina di carabinieri impiegati nell'ambito dell'attività che ha portato a ispezionare tre locali pubblici: un ristorante e due bar. In due di questi sono state riscontrate delle violazioni alla normativa igienica sulla corretta conservazione degli alimenti e sulla pulizia degli ambienti dedicati alla preparazione delle vivande, con sanzioniche superano i 2mila euro per ogni attività.

All’interno di un bar, sono stati identificati diversi soggetti con precedenti penali, e tre di questi sono stati trovati in possesso di 12 grammi complessivi di hashish. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura. Nei confronti di tre cittadini pregiudicati per reati contro il patrimonio, tutti provenienti da fuori provincia, è stato proposto il divieto di ritorno nel comune di Muggiò.

L'attività di controllo pianificata dall'Arma ha portato a identificare, in poche ore, 44 persone.