Operazione sicurezza al Parco delle Groane: oltre 2.300 persone controllate in 6 mesi

Sei mesi di assidui controlli in una delle aree verdi più 'sensibili' della Lombardia. Sono stati presentati nella giornata di martedì 10 gennaio i dati relatavi ai controlli svolti da giugno a novembre nei territori del Parco delle Grioane che comprende anche numerosi territori della Brianza. Numeri alla mano sono state identificate 271 persone (sulle 604 controllate), 2 le denunce, 451 i veicoli controllati, 99 i verbali staccati e 3 le patenti ritirate.

"L’obiettivo è sicuramente tornare a garantire una frequentazione spensierata del parco da parte delle famiglie - ha spiegato Claudio Delpero, comandante dei vigili di Meda -. Grazie agli interventi sia all’interno sia all’esterno dell’area verde”.

“Solo con la sinergia e la collaborazione si può preservare un territorio che ci sta a cuore - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa - voglio ringraziare le donne e gli uomini delle polizie locali, e gli amministratori dei comuni interessati per l’impegno che mettono ogni giorno nel loro lavoro. Da tempo ci viene chiesto di allargare il Progetto Groane, allargarlo possibilmente ad altri comuni. Lo faremo, ma credo che sia importante anche sensibilizzare i cittadini e le altre realtà del territorio, come le associazioni, a tornare a vivere il parco, a passeggiare con la serenità che il luogo merita. Non si deve mai abbassare la guardia. Purtroppo anche in Lombardia, nel Milanese, vi sono aree verdi, come il boschetto di Rogoredo che sono state lasciate in balìa della criminalità e sono difficili da recuperare.I boschi non devono più essere supermercati della droga. Dobbiamo però aiutare anche gli operatori delle forze dell’ordine, che rischiano di persona negli interventi. Per troppo tempo c’è stata l’impunità degli spacciatori”.

Si sono poi alternati negli interventi i due comandanti delle polizie locali capofila del Progetto Groane per l’anno 2022, Claudio Delpero, comandante di Meda (per i comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno, la Provincia di Monza e Brianza, oltre all’Ente Parco delle Groane) e Pasquale Tardi, comandante della polizia locale di Limbiate (per i comuni di: Limbiate, Bovisio, Solaro, Ceriano Laghetto e Cogliate).

"I nostri controlli hanno interessato 1.732 persone - ha spiegato Tardi - con 931 identificazioni e 13 denunce, 8 le patenti ritirate e in un caso la persona aveva documenti falsi, abbiamo sequestrato anche 2,5 grammi di sostanze stupefacenti”.