Stop al degrado e agli schiamazzi: maxi controlli nei parchi e nelle aree sensibili

Un fine settimana di controlli e di lavoro per la polizia locale di Bovisio Masciago. Venerdì 15 e sabato 16 luglio gli agenti sono stati impegnati in servizi di pattugliamento straordinario serale all'interno del progetto Groane finanziato dalla Regione Lombardia.

Gli agenti (sabato in collaborazione con i colleghi di Limbiate) sono stati impegnati in attività di controllo dei parchi e delle zone sensibili al fine di prevenire e contrastare fenomeni criminosi, di degrado e di disturbo della quiete pubblica. Durante i controlli sono state identificate 25 persone, controllati 10 veicoli (di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e uno a fermo amministrativo); 10 sanzioni al codice della strada (comprese una guida senza patente ed una con veicolo senza assicurazione); una sanzione per ubriachezza manifesta ai sensi dell'articolo 688 del codice penale (reato depenalizzato) nei confronti di una persona che arrecava disturbo durante lo spettacolo in corso venerdì sera al parco pubblico di via Roma.

Nelle prossime settimane verranno organizzate altre attività di maxi controllo del territorio.