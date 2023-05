Alcol, droga e degrado: la piazza monzese nel mirino dei controlli

Droga, alcol e degrado. A Monza la polizia locale insieme alle altre forze dell’ordine ha intensificato i controlli nell’area di piazza Indipendenza. Sono state diverse infatti le segnalazioni ricevute da parte dei cittadini che denunciavano situazioni di degrado o sospette. Negli ultimi due giorni – mercoledì 24 e giovedì 25 maggio - il comando di via Marsala ha effettuato due operazioni congiunte tra Nucleo Mobile, Ufficio Annonaria e NOST – Nucleo Operativo Sicurezza Territoriale con l’intervento delle unità cinofile.

Cani antidroga e controlli

Nella giornata di giovedì un 30enne di origine marocchina, sprovvisto di documenti d'identità, è stato denunciato ex art. 73 c.5° DPR 309/90, dopo che l’unità cinofila aveva rilevato la presenza di alcune dosi di hashish nascosti nei suoi abiti. L’uomo, accompagnato in comando, è stato fotosegnalato. Risultato irregolare sul territorio italiano è stato invitato a presentarsi in questura per i necessari adempimenti. L'ispezione del cane Boss è proseguita tra i numerosi presenti: un pezzo di hashish era stato abbandonato al suolo mentre un secondo oggetto, che ne deteneva alcune quantità per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura di Monza e della Brianza.

Sempre il 24 maggio sono state contestate due violazioni ex art.7 del Regolamento di Polizia Urbana per consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico, mentre il personale dell'Annonaria completava un controllo all'interno dell'esercizio di vicinato.

Nella serata di ieri sono state impiegate nei controlli 6 pattuglie di agenti, con personale del servizio Annonaria, NOST, edilizia e radiomobile insieme all’unità cinofila. Otto le persone identificate, a sei delle quali sono state contestate violazioni per consumo alcol (articolo 7 del Regolamento di Polizia Urbana). Due le persone segnalate dall'unità cinofila per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

“Il presidio degli agenti della Polizia Locale – che hanno ricevuto il ringraziamento da parte dei residenti e di alcuni titolari di esercizi commerciali - è proseguito anche al termine delle operazioni. Gli interventi continueranno anche nelle prossime settimane” annunciano dal municipio.