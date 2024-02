Maxi controlli della polizia locale e la piazza torna ai cittadini

Un mese fa la denuncia a MonzaToday: a Monza piazza Indipendenza era finita nelle mani di persone ubriache già nelle prime ore del pomeriggio, moleste e che abbandonavano lattine e bottiglie di vetro sulla fontana. Un residente aveva denunciato il fatto anche in consulta e al gruppo Controllo di Vicinato e aveva poi avuto un incontro con l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.

A quattro settimane da quella segnalazione il monzese ha nuovamente contattato la nostra redazione, ma per raccontare una storia totalmente diversa. “Dopo quella denuncia e l’incontro con l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia e il referente del gruppo Controllo di Vicinato Giorgio Castoldi, la situazione in piazza Indipendenza è molto migliorata - racconta -. Ci sono più passaggi e più controlli da parte della polizia locale sia di giorno sia di sera. Certo, ci sono ancora persone e negozianti che non rispettano il regolamento di polizia urbana del comune di Monza che vieta il consumo di bevande alcoliche fuori dai locali. Ma rispetto a prima sono molti di meno”.

Il monzese è contento di poter tornare a passeggiare nella piazza senza il rischio di imbattersi in qualche ragazzo (ma anche adulto) che ha alzato troppo il gomito e inizia a diventare molesto. Ma l’appello è che i controlli non si interrompano, soprattutto con l’arrivo della bella stagione. “Il problema è migliorato ma non è stato risolto ancora del tutto - prosegue -. Purtroppo ci sono attività commerciali che continuano a vendere alcolici d'asporto e ci sono persone che si fermano poi vicino alla fontana a bere. Sono davvero contento che il mio grido d’allarme non sia caduto nel vuoto, e che l’assessore Moccia abbia davvero preso a cuore questa situazione. Che, però, dovrà essere costantemente monitorata. Maxi controlli a spot, come avevo già spiegato, non servono”.