Degrado e spaccio, controlli mirati della polizia locale a Monza: ecco dove

Ieri sera, fino alle prime ore notturne, la polizia Locale monzese è stata impegnata in un servizio per contrastare il degrado urbano e il consumo e spaccio di stupefacenti. Sono stati impegnati gli uomini e le donne del Nost, l'unità cinofila, e del presidio area centro.

Diverse le aree sottoposte a controllo: i giardini di via Monte Bianco e Monte Bisbino, piazza Duomo, Spalto Isolino, piazza Trento e Trieste, la passerella del ponte dei leoni, piazza Carrobiolo, piazza San Pietro Martire, i giardini di via Europa via Don Minzoni, e, infine, la passerella pedonale che collega via San Gottardo a via Quintino Sella.

Nel corso delle attività sono stati controllate 53 persone; di queste due saranno segnalate alla prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale. Complessivamente, tenuto conto della droga nascosta nelle aree controllate e non riconducibile direttamente a qualcuno, sono stati sequestrati 14,50 grammi di hascisc.