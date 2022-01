Maxi controllo anti-droga ai giardinetti a Monza, tra le panchine spunta l’hashish

Droga nascosta tra le panchine del parchetto a Monza. Venerdì pomeriggio la polizia ha effettuato un controllo congiunto con la guardia di finanza all’interno dei giardini degli Artigianelli, un’area verde dove da tempo arrivano segnalazioni da parte di cittadini relativi a sospetti di attività di spaccio.

E proprio durante una attività di vigilanza e controllo del territorio i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e due unità cinofile della Guardia di Finanza di Milano hanno fatto tappa nel parchetto e in corso Milano. Nel giardino pubblico tra via Gramsci e via Artigianelli sono stati identificati dieci cittadini stranieri e uno di questi è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish già confezionato e pronto all’uso.

La droga tra le panchine

Le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza hanno setacciato l’area verde, fiutando in prossimità delle panchine dei giardini altre dosi di stupefacente. La droga recuperata e sequestrata. Per l’uomo è scattata una segnalazione alla prefettura per possesso di droga. La persona trovata in possesso dello stupefacente è stata quindi segnalata amministrativamente alla Prefettura ex art 75 D.P.R. 309/90 (testo unico sugli stupefacenti), mentre per quanto concerne la posizione delle altre persone è stato attivato l’Ufficio Immigrazione per verifiche ed approfondimenti sulle stesse.

Dieci controlli in 3 settimane

Si tratta del decimo dispositivo di controlli straordinari del territorio in tre settimane, disposti dal questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio, servizi di prevenzione effettuati nel capoluogo ed in provincia e organizzati in base alle richieste del territorio e all’ascolto attraverso gli incontri con i sindaci, che proseguono in un’ottica di “dare le risposte che il territorio merita”.