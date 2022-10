Guida un'auto senza patente con due amiche: avevano rubato in alcuni centri commerciali

Una mattinata di controlli a Monza. Venerdì 7 ottobre gli agenti della questura di Monza e della Brianza insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della polizia locale di Monza e di una pattuglia dell’unità cinofila antidroga della polizia di Stato hanno effettuato dei controlli mirati nelle aree cittadine note per essere "luogo di ritrovo di persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti".

Nel mirino dei poliziotti sono finite la stazione, corso Milano, piazza Castello, via Artigianelli e i giardini del Nei. In totale sono state controllate 57 persone e 12 veicoli. Proprio durante un controllo su un'auto in transito in corso Milano gli agenti hanno contestato al conducente, un cittadino peruviano di 45 anni, con precedenti penali in materia di immigrazione clandestina e per reati contro il patrimonio, la guida senza patente. Era al volante senza aver mai conseguito il titolo di abilitazione alla guida. E insieme a lui viaggiavano due amiche, due cittadine di 25 e 24 anni, di origini cilene e argentine, sprovviste di documenti identificativi. In seguito all'identificazione e agli accertamenti effettuati, è emerso come i tre fossero irregolari sul territorio nazionale, due dei quali venivano anche riconosciuti come gli autori di alcuni furti commessi all’interno di centri commerciali nelle settimane precedenti.

I tre, proprio per la presenza irregolare, dovranno lasciare l'Italia entro sette giorni per disposizione del questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio.