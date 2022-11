Controlli della polizia a Monza, agenti anche in un centro commerciale

Via della Guerrina, via Borgazzi, via Turati, via Italia, via Vittorio Emanuele, piazza Artigianelli, via Carlo Alberto, via Arosio e la stazione. Questa la mappa delle aree di Monza controllate nel pomeriggio di lunedì dalla polizia di Stato. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio svolte dalla questura, il personale insieme a quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e a una pattuglia della polizia locale di Monza ha effettuato controlli nelle zone della città "maggiormente interessate da fenomeni delittuosi e di degrado urbano, individuati, soprattutto, in risposta alle segnalazioni della cittadinanza", spiegano dalla questura.

Nel corso dei controlli sono state identificate 107 persone, di cu 17 con precedenti di polizia (14 italiani e 3 stranieri) e controllate 27 autovetture. Le attività di controllo hanno coinvolto anche un centro commerciale. Durante le verifiche, una donna è stata sanzionata, ai sensi del codice della strada perchè circolava su una autovettura con revisione scaduta. "Analoghi servizi continueranno nei prossimi giorni" annunciano dagli uffici di via Montevecchia.