Posti di blocco in strada e controlli nei locali: uomo sorpreso con un coltello in auto

Quattro comuni presidiati, più di centro persone fermat e controllate, ventiquattro auto e sette locali. Non si ferma l'attività prevenzione, vigilanza e controllo del territorio in Brianza: nella giornata di mercoledì, su disposizione del questore della provincia Marco Odorisio, i poliziotti insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e del comando di polizia locale Brianza Est, hanno svolto mirati controlli nelle aree cittadine per il contrasto della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano tra Ornago, Bellusco, Cavenago e Mezzago.

Sono stati disposti alcuni posti di controllo lungo gli snodi delle arterie stradali, tra l'uscita autostradale SP 176 a Cavenago e via Roma a Ornago: sono state fermate 103 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, 24 veicoli e 7 esercizi commerciali.

In auto con un coltello

Un uomo è stato fermato dalla polizia con un coltello a bordo dell'auto. L'arma, con apertura manuale e lunghezza di 18 cm (8 cm di lama), è stata sequestrata. Il proprietario è stato denunciato. Inoltre, sempre nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, il Questore ha adottato un foglio di via dal comune di Biassono della durata di tre anni nei confronti di un cittadino italiano del 69, resosi responsabile della commissione di numerosi furti in concorso, nonché un avviso orale nei confronti di una cittadina italiana del 76, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione. I controlli proseguiranno anche in altri comuni della provincia nelle prossime settimane.