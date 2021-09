Green pass, maxi controllo della polizia in centro e nei locali

Maxi controllo in centro della polizia di Stato. Nella serata di mercoledì il personale della Questura ha effettuato un servizio di controllo straordinario finalizzato alla verifica del rispetto delle misure di contrasto al covid – 19 nelle principali vie e piazze del centro cittadino.

I poliziotti si sono concentrati nelle aree tra via Vittorio Emanuele, via Bergamo, Piazza Garibaldi, Via Enrico da Monza, Piazza Roma, Piazza Carducci, via Spalto Maddalena). Oltre alla verifica relativa a eventuali assembramenti - che non sono stati rilevati - gli agenti hanno controllato il rispetto degli adempimenti prescritti dalle normative che regolano lo svolgimento delle attività di somministrazione di cibi e bevande (controlli sulla temperatura, capienza massima dei locali, distanziamento tra le persone) e, a campione, hanno accertato il possesso del green pass tra i clienti.

Sono stati sottoposti a controllo 14 esercizi e verificato il possesso del Green Pass di una quarantina di clienti senza rilevare irregolarità.