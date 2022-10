Polizia sulle strade monzesi, 45 persone fermate e controllate in poche ore

Controlli della polizia in centro Monza. Nella serata di lunedì 3 ottobre gli agenti della questura di Monza insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e a una pattuglia dell’unità cinofila della polizia locale sono stati impegnati in una attività di contrasto alla criminalità e allo spaccio di droga che si è concentrata tra la stazione, corso Milano, piazza Mazzini, piazza Artigianelli, via Roma, corso Vittorio Emanuele, via Bergamo e i giardini del Nei.

Le aree presidiate dalle forze dell'ordine sono state mappate anche grazie alle segnalazionio giunte dai cittadini relativi ad episodi di degrado o di spaccio. Nel corso della serata sono state controllate 45 persone di cui 9 con precedenti di polizia e 22 veicoli. All'interno dell'area dei giardinetti del Nei sono stati sorpresi due cittadini italiani con della droga al seguito. I poliziotti hanno proceduto per due contestazioni amministrative ex art. 75 D.P.R. n. 309/90 per uso di sostanza stupefacente. In totale sono stati sequestrati circa 20 grammi di hashish. I servizi e i controlli, hanno annunciato dalla questura, proseguiranno anche nelle prossime settimane.