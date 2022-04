Movida notturna, intensificati i controlli in centro

Operazione speciale per aumentare i controlli sulla movida notturna a Monza: identificate 119 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e controllati 33 veicoli. Il giro di vite nasce per dare risposte immediate ai bisogni dei cittadini e aumentare le attività sul campo della polizia di stato grazie alle nuove esigenze emerse sul territorio.

Lotta allo spaccio e all'abuso di alcool

Per questo motivo nello scorso fine settimana e nella serata di lunedì 4 aprile, a Monza, su disposizione del questore della provincia Marco Odorisio, sono stati intensificati i controlli delle aree cittadine nonché degli esercizi commerciali più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e di degrado urbano. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le zone più frequentate dalla movida giovanile, dove sono già stati registrati episodi di spaccio, consumo di sostanze stupefacenti e abuso di bevande alcoliche.

Dove ha agito la task force

A partecipare ai controlli il personale della questura di Monza e della Brianza, unitamente ad equipaggi del reparto prevenzione crimine di Milano, del comando polizia locale e della polizia annonaria. Le attività di controllo hanno riguardato le aree di via Cavallotti, via Bergamo, piazza Castello, via degli Artigianelli, via Gramsci, via Borgazzi, largo Mazzini, corso Milano e della stazione.