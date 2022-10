Non si fermano i controlli della polizia in centro Monza

Ancora controlli della polizia in centro Monza. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio svolte dalla questura per contrastare lo spaccio e la criminalità diffusa di alcune aree della città di Monza, i poliziotti nella serata di giovedì 27 ottobre sono stati di nuovo impegnati in centro e in stazione.

Gli agenti hanno effettuato un servizio di controllo tra i giardini di via Artigianelli, via Gramsci, corso Milano, piazzale della stazione e largo Mazzini. Insieme al personale della questura di Monza sono stati impegnati anche quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e di Torino.

Nel corso del controllo sono state identificate 88 persone e controllate 22 auto. Delle persone controllate 20 sono risultati cittadini extracomunitari di cui 16 con precedenti di polizia relativi all'uso di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, uso di atto falso. Fermato ed accompagnato in Questura un cittadino nigeriano del 1990, richiedente protezione internazionale, con ricorso pendente avverso il diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con plurimi precedenti per spaccio ed uso di sostanza stupefacente.

Al momento del controllo il 32enne aveva addosso anche o,50 grammi di hashish. E così è stato di nuovo sanzionato per uso di sostanza stupefacente e sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dalla città di Monza. "E' stato attivato anche l’Ufficio Immigrazione per tutte le necessarie segnalazioni agli uffici competenti per la definizione delle procedure e la verifica della regolare presenza sul territorio dei cittadini extracomunitari" spiegano dalla questura. "Analoghi servizi continueranno nei prossimi giorni" annunciano.