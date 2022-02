Non si fermano i controlli della polizia a Monza: nel mirino stazione, centro e movida

Non si fermano i controlli in città. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio svolto dalla questura nella serata di giovedì gli agenti sono stati impegnati tra corso Milano, la stazione ferroviaria, largo Mazzini, via Bergamo, piazza Artigianelli e piazza Cambiaghi.

In particolare, in largo Mazzini sono stati controllati due cittadini stranieri di origini egiziane e marocchine, che sono stati trovati in possesso di hashish, cocaina e soldi ritenuti probabile provento di spaccio: sono stati immediatamente accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione e nei loro confronti il prefetto di Monza e della Brianza ha emesso il provvedimento di espulsione, eseguito dal Questore con ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Gli altri controlli hanno interessato le zone della movida monzese, con particolare riguardo ai locali di via Bergamo, e sono state identificate una sessantina di persone, tra cui otto soggetti con precedenti penali e di polizia.

L'uomo con 11 ordini si allontanamento trovato ancora a Monza

Ulteriori controlli sono stati eseguiti in piazza Cambiaghi dove è stato rintracciato di un cittadino romeno, già destinatario di 11 ordini di allontanamento emessi dalla Polizia Locale di Monza nell’arco temporale di due anni. Nei suoi confronti il questore, in considerazione delle reiterate violazioni al regolamento della Polizia Urbana di Monza che prevede il divieto di bivacco negli spazi pubblici, ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane della zona “DACur” della durata di sei mesi. La violazione di quest’ultimo provvedimento sarà punito con l’arresto da sei mesi a un anno.

I controlli proseguiranno "nei prossini giorni sia nel capoluogo che nella provincia, nell’ottica di prevenzione e contrasto al fenomeno della microcriminalità giovanile e del bivacco nelle aree urbane, che condiziona e limita la libera vivibilità degli spazi cittadini, al fine di consentire alla cittadinanza di riappropriarsi del sereno e libero vivere comune in essi" annunciano dagli uffici di via Montevecchia.