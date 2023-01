Maxi controlli della polizia: trovata droga nel bagno di un locale

Quando gli agenti sono entrati nel locale e hanno iniziato ad effettuare i controlli la sorpresa è arrivata in bagno. Nascosta dietro a un mobiletto i poliziotti della questura monzese hanno trovato una dose di droga avvolta nel cellophane. Dai successivi controlli è risultato che si trattava di una dose di 26,66 grammi di hashish. È successo a Monza, settimana scorsa, durante un maxi controllo nelle vie 'delicate' per lo spaccio della droga. Durante i controlli nei giardini nei via Artigianelli, in via Gramsci, in piazza Cambiaghi, in corso Milano, nel piazzale della stazione, e in largo Mazzini gli agenti sono entrati in un locale dove hanno trovato la droga nascosta in bagno. All'interno del locale sono stati identificati 8 clienti (di cui 3 già con precedenti penali).

I controlli si sono svolti dal 9 al 15 gennaio su disposizione del questore Marco Odorisio. Oltre al personale della questura monzese sono stati impiegati gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano e quelli della polizia locale di Monza con l'obiettivo di monitorare le aree cittadine dove da tempo i monzesi denunciano problemi di spaccio e di sicurezza. I controlli, poi, si sono ampliati anche alla provincia con pattuglioni a Cesano Maderno e a Seregno. Nel corso della settimana sono stati controllati 113 veicoli, identificate 367 persone (di cui 78 con precedenti di polizia per reati predatori, per spaccio di sostanze stupefacenti e altro).

Controlli anche in alcuni locali: 14 gli esercizi dove sono entrate le forze dell'ordine, 6 le sanzioni elevate. Inoltre sono state identificate 2 persone entrambe inottemperanti ai provvedimenti di misure di prevenzione, in particolare un avviso orale emesso dal questore di Torino, e un divieto di accesso nelle aree urbane emesso dal questore. Queste attività di prevenzione e di controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane.