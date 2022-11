Maxi controllo della polizia nei giardinetti contro la droga

Poliziotti impegnati in stazione, in centro e nei giardinetti di Monza. Un altro maxi controllo della polizia di Stato è andato in scena nella giornata di lunedì 31 ottobre. Il servizio ha visto impegnati diversi equipaggi della questura di Monza per il contrasto del fenomeno dello spaccio e della criminalità diffusa di alcune aree della città tra i giardini di via Artigianelli, via Gramsci, corso Milano e largo Mazzini. In totale sono state identificate 56 persone e 21 veicoli.

Nella stessa giornata il questore di Monza Marco Odorisio ha adottato un provvedimento di avviso orale e due daspo urbani nei confronti di due 20enni italiani e di una 33enne.

L'avviso orale è scattato per la ragazza "dedita all’uso di droga, con precedenti per reati contro il patrimonio, per la commissione di truffe on line, per invasione di terreni ed edifici, dedita al bivacco ed ad accompagnarsi con soggetti senza fissa dimora". I due 20enni invece, già più volte destinatari di provvedimenti di divieto di bivacco negli spazi pubblici in piazza Cambiaghi, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana di Monza, il questore ha disposto per un periodo di sei mesi il divieto di accesso alle zone adiacenti piazza Cambiaghi, nella zona delimitata Cristoforo Colombo, via Enrico Cernuschi, Spalto Piodo e via Azzone Visconti. L'eventuale violazione potrebbe far scattare l’arresto da sei mesi ad un anno.