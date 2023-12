Fino a 9 pattuglie sulle strade per i controlli: il comune brianzolo "presidiato" per Natale

Tra i cittadini, al servizio della comunità. E tra i passanti: come succesos anche sabato pomeriggio quando per le vie del centro di Seregno non sono passati inosservati gli agenti impegnati in un servizio di pattugliamento a piedi in alta uniforme. Ma la polizia locale di seregno nelle ultime due settimane è stata impegnata in diverse attività con numeri importanti.

In vista delle prossime festività natalizie, la polizia locale infatti ha intensificato le proprie attività per "migliorare il livello di sicurezza (sia reale che percepito)" spiegano dal municipio. Il comune infatti ha partecipato al progetto Lombardia Sicura che ha consentito cinque presìdi serali straordinari del territorio (con l’impiego simultaneo fino a nove pattuglie).

Nei primi quindici giorni di dicembre la polizia locale di Seregno ha rilevato 11 sinistri di cui due con feriti, ha effettuato 12 attività di polizia giudiziaria (tra cui una omissione di soccorso, una truffa ai danni di anziani, un abbandono di rifiuti, tre guide in stato di ebbrezza e quattro fermi di identificazione.

Sono state 576 le attività di pronto intervento delle autoradio, 214 veicoli fermati per controlli e 62 attività di polizia amministrativa (esposti, controlli ambientali, edilizi, commerciali).