Maxi controllo per la movida in centro: 10 locali "visitati" dalla polizia

Stazioni ferroviarie e locali. Non solo gli scali ferroviari della Brianza sono stati presidiati dalla polizia nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo straordinario. Nel mirino degli agenti sono finiti anche i locali e la movida del capoluogo brianzolo e di alcuni comuni della provincia tra cui Biassono e Muggiò.

Durante una attività di controllo, nella serata di giovedì, sono stati "visitati" dalla polizia dieci locali del centro cittadino, luogo di ritrovo dei più giovani. Non è stata rilevata nessuna infrazione o irregolarità. A Muggiò invece i poliziotti insieme agli agenti della polizia locale e al cane poliziotto Leone dell’unità cinofila della polizia di Stato della questura di Genova, hanno trovato della droga nascosta nel bagno di un locale.

I controlli a Monza

Sabato mattina poi i controlli della polizia si sono concentrati nell’area del mercato di Piazza Cambiaghi, via Borgazzi, porta Lodi, piazza Citterio e via Carlo Porta. Sono state controllate 56 persone e 25 auto. In piazza Cambiaghi sono stati sorpresi due cittadini italiani intenti a bivaccare e già destinatari di daspo urbano. Durante l'attività in porta Lodi un cittadino di origine marocchina 55enne, già con precedenti per maltrattamenti in famiglia e lesioni, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e nei suoi confronti è stato emesso anche il provvedimento dell’ordine di allontanamento. "L’intensificazione dei controlli proseguirà nelle prossime settimane" specificano dalla questura.