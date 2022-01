Poliziotti tra Monza e la Brianza in strada e nei locali per i controlli

Ancora controlli della polizia. Tra Monza e Lissone nella serata di lunedì 24 gennaio la questura ha disposto una serie di servizi straordinari di vigilanza e controllo. Le attività sono state pianificate con particolare attenzione a diverse aree sensibili anche in seguito ai recenti episodi di aggressioni, rapine a mano armata e da altre forme di criminalità diffusa che hanno interessato i centri cittadini. Massima attenzione anche al rispetto della normativa anti-covid con verifiche effettuate in diversi locali per il controllo del possesso del green pass.

I controlli nei locali

I poliziotti sono stati al lavoro nelle zone con la presenza di pub, bar e ristoranti con personale della Squadra Mobile, del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, U.P.G.S.P.- Squadra Volante ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia coordinati da un funzionario della questura. Nel corso del servizio, sono stati controllati locali e pubblici esercizi di Lissone in Via XX settembre, Via della Repubblica, Via Bergamo identificando n. 59 persone, 5 attività ed altre vie del comune brianzolo, senza riscontrare irregolarità.