Movida e controlli a Monza: multe in due locali e un minorenne con un tirapugni

Movida ancora "presidiata" a Monza. Nel weekend i poliziotti della questura di Monza sono stati impegnati in un servizio di controllo in centro città in collaborazione con la polizia locale. Sono stati sei i locali controllati e 50 le persone identificate. Due invece le multe per le attività e una sanzione anche per un cliente, sprovvisto di green pass.

Le multe a due locali

Nel corso di controlli a un locale in via Vittorio Emanuele II è stato sanzionato un avventore sprovvisto appunto del green pass. Insieme a lui è stato multato anche il titolare per omessa vigilanza sul possessodella certificazione verde. In un pub in via Cavallotti è stato sanzionato il titolare: nel locale mancava il cartello indicante il numero massimo di clienti consentito.

Il servizio si è focalizzato anche sulla prevenzione e il contrasto al traffico di droga e il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante, nell’ambito delle ordinarie attività di perlustrazione delle aree del centro cittadino, ha proceduto al controllo di due giovani originari del Bangladesh, in piazza Castello. Uno di loro è stato sorpreso in possesso di hashish, destinata ad uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura.

Il 17enne in centro con un tirapugni

I controlli si sono estesi anche in piazza Trento e Trieste dove ad attirare l'attenzione è stato un gruppo di giovani, uno dei quali, diciassettenne e di origini egiziane, è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico. Accompagnato presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti è stato, poi, affidato alle cure del padre.