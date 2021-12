Droga in una fioriera in piazza e tra le piante del parco: controlli a Seregno

Controlli della polizia locale nel weekend a Seregno. Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di droga e di verifica del rispetto delle normative anti-covid nei locali e luoghi della movida. Nella serata di sabato 4 dicembre il personale del comando di opolizia locale di Seregno, con dieci operatori divisi in due squadre sotto il coordinamento del comandante Maurizio Zorzetto e del vice commissario Massimo Vergani e due unità cinofile, ha presidiato alcuni luoghi del territorio.

Nel mirino dei controlli sono finiti i giardini del centro, la stazione ferroviaria e le aree limitrofe, piazza Roma e le strade del centro storico. Durante le attività sono stati controllati quattro esercizi di somministrazione con attività ispettive antidroga ed il controllo di lavoratori ed avventori in relazione al possesso del Green pass ed al rispetto delle norme vigenti. Durante le ispezioni, in particolare in piazza Roma e nel vicino parco XXV Aprile, le unità cinofile hannotrovato della droga, sequestrandola a carico di ignoti, per un totale di circa 12 grammi di hashish. La sostanza stupefacente era nascosta in una fioriera di piazza Roma e tra la vegetazione del parco.

Il sindaco Alberto Rossi e l'assessore William Viganò, che hanno voluto anche seguire personalmente alcune fasi dell'attività, hanno espresso apprezzamento per l'impegno profuso dagli agenti. Ad apprezzare l'attività sono stati anche molti cittadini che, sottoposti a controllo, hanno espresso gradimento per l'attività organizzata.